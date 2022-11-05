انطلاق قمة «تكني» لريادة الأعمال في مكتبة الإسكندرية بمشاركة 70 دولة

انطلقت النسخة الثامنة من أكبر قمة لريادة الأعمال والتكنولوجيا بالشرق الأوسط، اليوم، تحت عنوان «قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال»، والتي تحتضنها مكتبة الإسكندرية لمدة 4 أيام.

وقال المهندس محمد الدلال، الرئيس التنفيذي لـ«قمة تكني»، إن مصر تصدرت قائمة جذب التمويل والاستثمارات في الشركات الناشئة إقليميًا، وتأتي استضافتها هذا الحدث لمواصلة مسيرة النجاح.

مشاركة 600 شركة في قمة تكني

وأوضح «الدلال» أن فعاليات «قمة تكني» تشهد مشاركة أكثر من 600 شركة ناشئة من 70 دولة، يمثلون المسؤولين الرئيسيين في صناعة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الفعاليات تعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من الشركات.

مشاركة المستثمر الأمريكي العالمي ديفيد روز

ولفت إلى مشاركة «ديفيد روز» المستثمر الأمريكي العالمي، خلال فعاليات القمة على رأس مستثمرين كُثر، الأمر الذي يحقق هدف «قمة تكني» لجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص الشركات الناشئة في الحصول على تمويل يدفعها للمزيد من التوسع والنمو.