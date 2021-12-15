«الغرف التجارية»: الاستثمارات المصرية في عمان بلغت نحو 700 مليون دولار

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات المصرية العمانية، تشهد بداية مرحلة جديدة من الشراكة، تتناسب مع عمق العلاقات التاريخية المشتركة، وترسم ملامح مستقبل صناعي تجاري تشاركي، لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات علي مر التاريخ المشترك للدولتين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى الأعمال المصري - العماني، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، التي ألقاها عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد، بحضور وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة العماني، برئاسة حسين بن حثيث البطحري، رئيس غرفة التجارة والصناعة فرع ظفار العمانية، ومحمد الكثيري الرئيس التنفيذي لميناء صلالة، ومحمد المعشي مدير عام المنطقة الحرة لميناء صلالة مشاركة 15 من كبريات الشركات العمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية.

العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية المشتركة

وقال محمد المصري، إن العلاقات الاقتصادية المشتركة، شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام السبع سنوات الماضية حيث وصلت الاستثمارات المصرية، في أسواق سلطنة عمان الي حوالي 700 مليون دولار موزعة على 142 شركة مصرية بينما تضاعفت التجارة البينية خلال السبع سنوات الماضية لتصل الي حوالي 420 مليون دولار مقارنة ب 290 ملايين دولار خلال عام 2014 بينما نملك كافة الفرص لمضاعفة تلك العلاقات الاقتصادية.

وأوضح أن مصر نجحت خلال أعوام قليلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية الناجزة في خلق مناخا جاذبا للاستثمارات الدولية لأداء الأعمال، من خلال توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، كما رفعت مصر من كفاءة البنية التحتية اللازمة لكل أنواع الأنشطة الاقتصادية، مع تطوير كفاءة شبكة متكاملة من الطرق، وآليات النقل متعدد الوسائط، مواني محورية مرتبطة بمناطق حرة متميزة، وشبكات طرق، وسكك حديدية متطورة لربط الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

وأضاف أن كل هذه الإجراءات، تزامنت مع تفعيل القيادة السياسية لكل اتفاقيات التجارة الحرة مع أسواق التكتلات الاقتصادية العالمية، ليتجاوز نفاذ المنتجات المصرية لـ حوالي 3 مليارات مستهلك دون جمارك حول العالم، داعيا الأشقاء من قيادات مجتمع الأعمال العماني، لمشاركة مصر في نجاحها، وضخ استثمارات جديدة، تتناسب مع عمق العلاقات التي يربطها تاريخ ومصير مشترك.

حسين البطحري: الأسواق المصرية علي رأس أولويات الاستثمار العماني

أكد حسين البطحري، أن جهاز الاستثمار العماني لديه خطة عمل واسعة لضخ استثمارات جديدة، في العديد من الأسواق، التي يأتي علي رأسها السوق المصرية، مضيفا أن على القطاع المال والأعمال في الدولتين، عليه دور هام في وضع الاستراتيجيات والحلول الجديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، وإزالة كل المعوقات أمام حركة الاستثمارات والتجارة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد تكاملا اقتصاديا بين الدولتين الشقيقتين، لتحقيق المنفعة لكل الأطراف، لافتا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنته مصر في تحقيق ثروة تشريعية واقتصادية، خلقت مناخا جاذبا للاستثمارات الدولية.

وأوضح أن ميناء صلالة، سيكون بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية للأسواق اليمنية، الذي يشهد تضاعفا في حجم الطلب علي كل أنواع المنتجات، مؤكدا أهمية وضع شراكات جديدة بين الجانبين، في كل المجالات الصناعية، لاستغلال كل الفرص المتاحة أمام منتجات الدولتين.

وبعد أن وجه دعوة لمجتمع الأعمال المصري لزيارة السلطنة، تم الاتفاق مع الجانب المصري على تنظيم وفد اقتصادي لزيارة عمان، والوقوف على كل الفرص المتاحة لتنمية العلاقات المشتركة.