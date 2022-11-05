محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالبرلس

احتفلت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بعيدها القومى فى ذكرى معركة البرلس البحرية الخالدة في4 من نوفمبر عام 1956 أثناء العدوان الثلاثى على مصر، والتى احتفلت المحافظة بها اليوم، والتي حققت فيها قوات البحرية المصرية انتصارًا ساحقًا على الأسطول الفرنسى والإنجليزى وتدمير البارجة الفرنسية جان دارك أمام سواحل برج البرلس، حيث اختلطت دماء المصريين والسوريين فى هذه المعركة.

إكليل الزهور لشهداء معركة البرلس

بينما قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية وسط مراسم من موسيقى، وعروض لفرقة الكشافة و الطلائع والشباب وحملة الأعلام من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ابتهاجًا باحتفالات.

احتفالات العيد القومى

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء صلاح سلامه، محافظ كفر الشيخ الاسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ ، ووزير التنمية المحلية الاسبق، واللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة، بالعيد القومى الـ66 لمحافظة كفر الشيخ، الموافق اليوم 4 نوفمبر، وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الموافق الرابع من نوفمبر من كل عام مستمرة على مدار شهر نوفمبر الجارى، تخليداً لذكرى يوم الانتصار لمعركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثى 4 نوفمبر 1956، وهذه الذكرى تكشف ذكرى بطولية لقواتنا المسلحة المصرية فى معركة البرلس فى صباح 4 نوفمبر 1956م حيث قامت معركة بحرية أمام شاطئ بحيرة البرلس، وهاجمت مصر بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.

كما هنأ المحافظين السابقين أهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدين تشريفهم بالعمل بالمحافظة، موجهين الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعوتهم للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي.