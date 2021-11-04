كفر الشيخ تستقبل المحافظين السابقين للمشاركة في احتفالات العيد القومي

استقبلت كفر الشيخ المحافظين السابقين اللواء صلاح سلامة، اللواء أحمد ذكي عابدين، واللواء السيد نصر، للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي، كما وصل الكابتن ممدوح السبيعي، بطل أولمبياد 2021 للمشاركة في الاحتفال .

العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ 4 نوفمبر

وتحتفل كفر الشيخ بعيدها القومي الذي يوافق الرابع من نوفمبر وهو ذكرى انتصار البحرية المصرية على البحرية الفرنسية بتدمير البارجة «جان بارت»، فجر يوم الرابع من نوفمبر عام 1956، ومن المقرر أن تقيم المحافظة احتفالا رسميا حيث سيجري وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمدينة البرلس بمشاركة قيادات البحرية المصرية وأبناء البرلس وكفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بمدينة البرلس بالقرآن الكريم ثم كلمة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ثم تبادل الدروع بين قيادات المحافظة وقادة القوات البحرية، كما سيجرى تكريم بيج رامي وسط احتفال شعبي ورسمي كبير بمدينة البرلس .

مسيرة بالسيارات لبيج رامي

كما سيجري تفقد عدد من المشروعات القومية بعاصمة المحافظة يعقبها احتفال بالمركز الثقافي بحضور الكثير من القيادات التنفيذية، فضلا عن استقبال أهالي قرية السبايعة التابعة لمركز البرلس، مسقط رأس بيج رامي، ابنهم على الطريق الدولي الساحلي بأعلام مصر ومسيرة للسيارات وفقا لعادل السبيعي ابن عم بيج رامي، ومن المقرر أن يشارك أهالي السبايعة في احتفال المحافظة بعيدها القومي تكريما للبطل كما سيزور هو مسقط رأسه ويلتقي أهله.