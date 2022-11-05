تفاصيل وموعد عرض أوبرا توت عنخ آمون بالأقصر.. يقام يومي 3 و4 مارس المقبل

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، خلال مشاركته في الاحتفال بذكرى الـ100 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر، أنه سيعلن عن تفاصيل إقامة عرض أوبرا توت عنخ آمون بالأقصر في المؤتمر الصحفي العالمي الذي سيقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن عرض أوبرا توت عنخ آمون بالأقصر، سيكون يومي 3 و4 مارس المقبل، أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربي في المحافظة، ومن المقرر أن تقوم شركة «Empire Risins»، بإنتاجه، تحت رعاية الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية.

كما أعلن الدكتور زاهي حواس أن الأوبرا من تأليفه، وكاتب السيناريو بالإيطالية «فرانشيسكو سانتاكونو»، والملحن الموسيقار الشاب «لينو زمبونى».

كلمة الافتتاح الرئيسية

وكانت الكلمة الرئيسية للمحاضرة بعنوان «توت عنخ آمون: عائلته ووفاته ووادي الملوك بعد رحيل هوارد كارتر»، وبجانب الجلسة الأولى ألقى العديد من المحاضرات، اللورد جورج كارنارفون والليدي فيونا كارنارفون، أحفاد اللورد جورج هربرت إيرل كارنرفون الخامس الذي موّل أعمال التنقيب عن المقبرة.

الاحتفال بمئوية العثور على مقبرة توت عنخ آمون

وجدير بالذكر أن الأقصر احتفلت بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، التى ينظمها مركز البحوث الأمريكي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتضمن تنظيم مؤتمر «تجاوُز الأبدية: مؤتمر الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون»، وذلك في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2022، إضافة إلى إعادة افتتاح بيت كارتر بعد ترميمه وتطويره.

افتتاح منزل كارتر

شارك الحضور الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة لويز برتيني المدير التنفيذي لمركز البحوث الأمريكي بمصر، والدكتور نيكولاس وارنر مدير مشاريع التراث الثقافي بمركز البحوث الأمريكي بمصر ومدير مشروع ترميم بيت هيوارد كارتر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ومركز البحوث الأمريكي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما حضر مجموعة من سفراء الدول الأجنبية المختلفة بالقاهرة من بينهم المملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا والمكسيك وكرواتيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وتشيلي وسنغافورة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والمستشار الثقافي الكندي، وعدد من رؤساء المعاهد الأثرية الأجنبية في مصر، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وعدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب من عدد من الدول ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية.