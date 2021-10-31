حارس مقبرة توت عنخ أمون وآلة الزمن في معرض مصر بـ«إكسبو 2020» (فيديو)

أجرى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، جولة استثنائية جولة خاصة داخل الجناح المصري في معرض «إكسبو دبي 2020»، حيث يستقبل زوار الجناح فور دخولهم للجناح، أول رسالة سلام في تاريخ مصر القديم، والتي كانت على أعمدة معبد أبو سمبل، إضافة إلى القطعة الأثرية المهمة والأبرز، وهي تابوت الكاهن بسماتيك، ويستقبل الجناح أكثر من 10 آلاف شخص زائر يوميا.

صور تذكارية للزوار مع التابوت

وأظهرت الجولة الإقبال الكبير على الجناح، خاصة التابوت، حيث يحرص الزوار على التقاط صور تذكارية مع التابوت، حيث يشاركونها عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ما يؤدي لانتشارها بشكل سريع في وسائل الإعلام، وبالتالي فالتابوت يمثل دعاية رائعة للسياحة المصرية.

«كا» حارس مقبرة الملك توت عنخ آمون

وقالت إحدى المشرفات على المعرض: «لدينا الحارس كا الذي كان يحرس مقبرة الملك توت عنخ آمون، وفي الأسفل يوجد نسخة طبق الأصل من قناع الملك توت عنخ أصغر ملوك مصر القديمة، حيث وضعنا في الدور السفلي جزءا من مقتنياته مثل التابوت المذهب وكرسي العرشي، كما وضعنا بعض المقتنيات في الأعلى مثل الحارس الذي كان يحميه، وجرى العثور على نسختين منه، وفي هذا المعرض نعرض نسخة ملقدة مغطاة بحائط يدعى السرداب».

وأشارت إلى أنّ الحارس كان مغطى بهذا السرداب لحماية المقبرة من السرقة، وكان المصريون القدماء يؤمنون بأنّ الحارس تتملكه روح اسمها الكا، تحوله إلى بني آدم حي يمكنه الأكل والشرب والتحرك في المقبرة وحمايتها من السرقة.

تلتقط صورا ومشاهد لمصر من تاريخ مصر القديم

ومن جهتها تطرقت نهى صيام، المنسق العام لمشاركة مصر في المعرض، إلى آلة الزمن، قائلة إنّها واحدة من 14 منطقة بالجناح المصري، والأكثر جذبا للزوار، لأنها ترفيهية بنسبة كبيرة، حيث تعرض مصر لعبة لطيفة للأطفال ثلاثية الأبعاد، وتلتقط صورا ومشاهد لمصر من تاريخ مصر القديم، ثم تنتقل إلى وسط البلد في الخمسينيات والستينيات حتى الوصول إلى مصر الحالية، إضافة إلى المستقبل والجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون.