ميناء بورسعيد السياحي يستقبل يخت «إيماريد أزورا» قادما من إيطاليا «صور»

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد السياحي استقبل اليوم اليخت «EMERAlD AZZURRA» إيماريد أزورا، وعلى متنه عدد من السياح، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وصرح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن اليخت السياحي «EMERAlD AZZURRA» قادم من ميناء «سيفينافيكيا» بإيطاليا الذي يرفع علم جزر البهاما، وعلى متنه عدد من السياح، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية، أن اليخت يبلغ طوله 105 أمتار وعرضه 16 متراً وغاطسه 6 أمتار، بحمولة كلية تصل إلى 5175 طنا، وبني عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى بناء اليخت وإطلاقه في عام 2022 بواسطة شركة «Builder Halong» لبناء السفن، وهي سفينة مصممة خصيصا لتقديم تجربة على طراز اليخوت الخاصة، يبدو صغيرًا من الخارج مثل يخت خاص وأنيق بقوس طويل وخطوط نظيفة، مضغوط للغاية صمم خصيصًا للسماح بالوصول الفريد إلى المواني التي لا يمكن الوصول إليها إلا لليخوت الصغيرة.

يتضمن اليخت 7 طوابق، مع مصعدين يربطان جميع مناطق الركاب من الداخل، ويوفر أماكن إقامة عصرية ومرافق واسعة، ومرسى للرياضات المائية، بما في ذلك آلة التجديف Concept 2 ووحدة تمدد Nohrd Wall. بجانب الجاكوزي وحمامات الشمس، ومطعم.

اليخت يستوعب 100 ضيف

يمكن لليخت أن يستوعب 100 ضيف في 50 كابينة تقع باتجاه مقدمة اليخت، وطاقم مكون من 83 شخصًا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

يذكر أن اليخت «EMERAlD AZZURRA» سوف يغادر الميناء فجر يوم الأحد، لاستكمال السائحين باقي رحلتهم السياحية إلى ميناء رشيد بالإمارات.