التنسيقية تستمع لمقترحات ومطالب أهالي «بحر البقر» بالشرقية

عقد النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الزراعة والرى، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، بقرية 1 بحر البقر مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن الفاعليات والجلسات التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعريف المواطنين، بالحوار الوطني ومحاوره.

المشكلات الخدمية والصحية والتعليمية أبرز المناقشات

واستمع «السباعى» إلى جميع المقترحات والآراء من الأهالي خلال اللقاء، وناقش المشكلات الخدمية والصحية والتعليمية التى يواجهها المواطن، تمهيدا لعرضها فى جلسات الحوار الوطني.

وأشار النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أن بعض القطاعات تعانى من المشاكل الأزلية ويمكن المساعدة في حلها والربط بين مشاكل المواطن والوزارات المختصة.

كما عبر النائب عن سعادته البالغة بهذا الكم من النقاش والإنصات إلى الأهالى، وما طرحوه من عقبات ومشاكل على أرض الواقع.

عرض المشكلات على الأمانة الفنية للحوار الوطني

واختتم السباعي، اللقاء بتأكيده على تسجيل جميع النقاط لعرضها على الأمانة الفنية للحوار الوطني لوضع آليات تنفيذ هذه التوصيات.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.