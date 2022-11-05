«التنسيقية» تواصل الحوار الوطني بالقليوبية: نحرص على الاستماع للآراء المختلفة

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجلسات النقاشية حول الحوار الوطني في محافظة القليوبية، إذ عقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءا جماهيريا مع أبناء قرية ورورة بمركز بنها، حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستماع لمطالب المواطنين وآرائهم

وأكد النائب عمرو درويش على حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدائم على التواجد الشعبي وسط أبناء الشعب المصري، والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة، مثمنا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحوار الوطني والاستماع بشكل مباشر لمطالب المواطنين.

القضايا التي تهم الشارع المصري

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري، وتطرق الحضور للحديث عن المشكلات التي يتعرضون لها والمتمثلة في إشكاليات قانون التصالح، واشتراطات البناء، وأزمة الأسمدة ومشكلات تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بالمعاش المبكر، كما تحدث الحضور حول المشكلات التي يتعرض لها الصيادون، والتسجيل في مبادرة تكافل وكرامة.

وأشار الحضور إلى ضرورة توفير الخدمات للقرية والمركز والمتمثلة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، مطالبين بإنشاء معهد ديني ومدرسة فنية.

الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المطروحة خلال جلسات الحوار الوطني بمحافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة هذه القضايا مع المتخصصين في كل المجالات.