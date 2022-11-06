تطهير بيارات الصرف وصيانة خطوط الكهرباء بحي الأربعين استعدادا لموسم الأمطار

شهد حي الأربعين بمحافظة السويس، تطهير البلوعات العمومية وبيارات وخطوط الصرف، وتصحيح مسار الكابلات الكهربائية فوق الأرض، وصيانة خطوط الكهرباء؛ استجابة لشكاوى المواطنين بمدينة الإيمان واستعداداً لموسم الأمطار.

وأعلن حي الأربعين بمحافظة السويس، في بيان، اليوم الأحد، أن الجهاز التنفيذي تابع تطهير وتسليك الخطوط و«البيارات» العمومية للصرف الصحي بمنطقة «الإيمان 1» بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بمدن القناة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب هشام الشيمي رئيس حي الأربعين.

انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة

وأوضح البيان، أنه نتيجة انسداد بعض الخطوط تراكمت المياه بمداخل العمارات وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة، وجرى «شفط» المياه المتراكمة بـ«سيارات الكسح» وتجفيف الأسلاك، وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة بعد صيانة الخطوط والكابلات.

تصحيح مسار خطوط الكهرباء

وفي استجابة سريعة لشكوى مواطن يتضرر من وجود كابل كهرباء فوق سطح الأرض ووسط مياه للصرف الصحي، على الفور وجه رئيس الحي بتوجه بـ«شفط» المياه وتغطية كابل الكهرباء تحت سطح الأرض وإزالة أسباب الشكوى.