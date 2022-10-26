سقوط أمطار متوسطة على محافظة السويس

شهدت محافظة السويس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تساقط الأمطار المتوسطة، عقب انتشار السحب الكثيفة، المحملة بالأمطار، مصحوبة بنشاط للرياح مع انخفاض في درجة الحرارة.

وكانت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال بيان لها تضمن تكاثر السحب المنخفضة، الركامية المحملة بالأمطار، في عدد من المناطق المتوقع بها سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة ومنها محافظة السويس ومدن القناة.

طقس السويس.. سحب منخفضة ونشاط رياح وسقوط أمطار

وتضمَّنت توقعات هيئة الأرصاد الجوية للطقس بمحافظة السويس أن هناك فرصة لسقوط الأمطار، وأن يسود طقس غائم جزئياً مع نشاط للرياح.

استعدادات محافظة السويس للتقلبات الجوية

أعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، لمجابهة التقلبات الجوية وتساقط أمطار، ومن جانبه، شدد المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، على مختلف الأحياء والجهات المعنية، بالاستعداد التام للتدخل الفوري حال تساقط أمطار، موجهاً بتطهير مخرات السيول، وبلاعات الأمطار الموجودة في الشوارع، والتأكيد على كفاءة محطات الصرف الصحي، وانتشار سيارات الكسح ورفع المياه بالأحياء الخمسة للمحافظة، وكذلك التنسيق مع شركة مياه القناة في انتشار المعدات الخاصة بها بالمحافظة.