«حماية المستهلك»: إغلاق «سنتر» شهير بسبب إعلان مضلل عن بيع سلع بـ3 جنيهات

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار غلق «سنتر شهير» لبيع السلع والأدوات المنزلية، اتخذته قوات الشرطة بعد تحرير محضر ضد الفرع بتهمة السلوك الخادع تجاه المواطنين والإعلان المضلل تجاه أسعار بعض المنتجات، فضلًا عن تجمهر مئات المواطنين أمامه بسبب إيهامهم ببيع السلع والأجهزة الكهربائية بأسعار منخفضة على عكس الواقع.

حملات جهاز حماية المستهلك

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح لـ«الوطن» أن الجهاز لاحظ إعلان الفرع عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن بيع السلع الكهربائية والأدوات المنزلية بسعر 3 جنيهات و10 جنيهات فقط، ما استدعى تحرك حملة تفتيشية من قبل مفتشي جهاز حماية المستهلك، والتي اكتشفت عدم صحة العروض المعلنة من الفرع.

وذكر رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه خلال التحقيقات أكد مسئولو الفرع أن العروض كانت عبارة عن سلعة يشتريها المواطن بـ3 جنيهات، ولكن بعد شراء منتجات تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيه، مشددًا على أن هذا السلوك خادع ومضلل، لذا تم اتخاذ الإجراء القانوني ضده.

عقوبة الإعلانات المضللة

ونوه بأن قوات الشرطة أغلقت الفرع بعد التأكد من تضليل المواطنين، مشيرًا إلى أن قرارالإغلاق يخص هذا الفرع فقط وليس لجميع فروع «السنتر» التجاري، مضيفًا: «القضية حاليا في النيابة للتصرف فيها».

وأشار إلى أن عقوبة الإعلان المضلل طبقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تصل إلى غرامة مليوني جنيه، مضيفًا: «سيتم تحرير محضر إعلان مضلل ضد أي محل يوهم المواطنين بتخفيضات وهمية».