حماية المستهلك: حملات على السلاسل التجارية الكبرى لمنع التلاعب في الأسعار

يشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكثفة على الأسواق والسلاسل التجارية الكبرى والمحال للتأكّد من عدم التلاعب بأسعار السلع مؤخرًا، من أجل التصدي تجار السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك تنفيذًا لدور الجهاز الرقابي على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

تكليف جهاز حماية المستهلك بضبط الأسعار في الأسواق

وكلف كل من مجلس الوزراء ووزارة التموين، جهاز حماية المستهلك باتخاذ كل الإجراءات الرقابية لضبط السوق المصرية وإلزام التجارة والسلاسل التجارية على بيع السلع بنفس الأسعار التي كانت عليها خلال الأسابيع الماضية.

قرارات جهاز حماية المستهلك ضد المتلاعبين بالأسعار

وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنَّ الجهاز يلعب في الوقت الحالي دورًا رقابيًا مضاعفًا بهدف ضبط السوق ووقف أي عملية تلاعب بالأسعار خاصة في السلاسل التجارية الكبرى، مشددًا على أنَّ العقوبة القانونية التي يقرّها قانون حماية المستهلك للتلاعب بالأسعار أو عدم إعلان السعر على السلعة تبدأ بغرامة مالية تتراوح من 10 آلاف حتى 2 مليون جنيه.

غرفة عمليات مركزية للتصدي للتلاعب في الأسعار

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّه تمّ تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة حملات مفتشي الجهاز على مستوى المحافظات والتصدي لرفع أسعار السلع في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، موضحا أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين والإبلاغ عن مخالفات الأسعار على الخط الساخن 19588.

ونوه المهندس أيمن حسام الدين أيضًا لتصدي حملات الجهاز التفتيشية للمحال والسلاسل التي تعرض السلع دون إعلان الأسعار عليها، مشددًا على أنَّ عدم الإعلان عن السعر يعد مخالفة تموينية أيضًا، فضلًا عن تركيز الجهاز على محاصرة السلع مجهولة المصدر والمنتهية مدة الصلاحية لها.