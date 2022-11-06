خبراء عن إدراج تمويل الخسائر والأضرار رسميا في قمة المناخ: بداية كبيرة

انطلقت اليوم، أولى جلسات في قمة تغير المناخ COP 27 «الجلسة الإجرائية»، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، وشملت الجلسة عددH من الرسائل بشأن قمة المناخ والتي يجب على العالم العمل بها من أجل الحد من مخاطر التغير المناخي، ومن أبرزها yدراج الخسائر والأضرار رسميا على جدول عمل مؤتمر الأطراف.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور وحيد سعودي، المتحدث السابق باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن مؤتمر المناخ في دورته الـ27، يُعد متابعة لـ COP 27 الذي انعقد العام الماضي في «جلاسكو»، موضحا أنه عندما رفض المنظمون إدراج الموضوع وتأسيس كيان لتمويل الخسائر والأضرار، تجلت أهمية هذا الموضوع في الدورة الحالية.

مصر تسعى إلى إعطاء الأولوية لتعويض البلدان

وتابع «سعودي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخسائر والأضرار ناتجة عن التغير المناخي، وكانت مصر تسعى إلى إعطاء الأولوية لتعويض البلدان وتمويلها بعد أن تكبدت الخسائر الاقتصادية الكبيرة، وذلك بسبب تغير المناخ وعواقبه، مثل المجاعات والفيضانات والأعاصير والتصحر.. وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن إدراج الخسائر والأضرار رسميا في جدول عمل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة، بداية كبيرة واتفاقية إلزام لإنشاء صناديق التعويضات التي تقدمها الدول المتقدمة للدول المنخفضة الدخل والمعرضة لأكبر مخاطر التغير المناخي.

رئيس حزب البيئة: المؤتمر هو النقطة الفاصلة والإدراج كان لابد منه منذ البداية

من جهته، أكد رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دوميط كامل، أن قمة تغير المناخ، حدث عالمي يترقبه الجميع على مستوى العالم، كما أنه النقطة الفاصلة بين الماضي والمستقبل، وأن إدراج الخسائر والأضرار رسميا على جدول عمل مؤتمر الأطراف، يُعد أمرا في غاية الأهمية وكان لا بد منها منذ البداية.