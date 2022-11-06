تظاهرات في مؤتمر المناخ.. ونشطاء بيئيون: «أوقفوا قتل الحيوانات»

نظّم مجموعة من نشطاء المناخ، اليوم، وقفة أمام قاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ اليوم؛ لمطالبة العالم بالتوقف عن قتل الحيوانات لاستخدامها كغذاء.

ورفع النشطاء لافتات تحمل صور الحيوانات وعبارات «لا تقتلني»، بأكثر من لغة وكذلك «أوقفوا قتل الحيوانات»، و«النظام النباتي هو الحل»، و«تحول لشخص نباتي»، و«اصنع السلام»، و«زراعة عضوية» و«نظام نباتي يحافظ على الكوكب»

يذكر أنّ مؤتمر المناخ سيشهد خلال فعالياته عددًا من التظاهرات، منها تظاهرات للمطالبة بوقف استخدام البلاستيك، والحد من الانبعاثات، ووقف انبعاثات المصانع.