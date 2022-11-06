رئيس التحرير

أحمد الخطيب

تظاهرات في مؤتمر المناخ.. ونشطاء بيئيون: «أوقفوا قتل الحيوانات»

كتب:

رضوى هاشم
11:32 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
تظاهرات في مؤتمر المناخ.. ونشطاء بيئيون: «أوقفوا قتل الحيوانات»

نظّم مجموعة من نشطاء المناخ، اليوم، وقفة أمام قاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ اليوم؛ لمطالبة العالم بالتوقف عن قتل الحيوانات لاستخدامها كغذاء.

ورفع النشطاء لافتات تحمل صور الحيوانات وعبارات «لا تقتلني»، بأكثر من لغة وكذلك «أوقفوا قتل الحيوانات»، و«النظام النباتي هو الحل»، و«تحول لشخص نباتي»، و«اصنع السلام»، و«زراعة عضوية» و«نظام نباتي يحافظ على الكوكب»

يذكر أنّ مؤتمر المناخ سيشهد خلال فعالياته عددًا من التظاهرات، منها تظاهرات للمطالبة بوقف استخدام البلاستيك، والحد من الانبعاثات، ووقف انبعاثات المصانع.

{"description":"\u0627\u0648\u0644\u0649 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a \u0645\u0624\u062a\u0645\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u062e \u0627\u0648\u0642\u0641\u0648\u0627 \u0642\u062a\u0644 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0646\u0628\u0627\u062a\u064a \u0647\u0648 \u0627\u0644\u062d\u0644"}
{"description":"\u0627\u0648\u0644\u0649 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a \u0645\u0624\u062a\u0645\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u062e \u0627\u0648\u0642\u0641\u0648\u0627 \u0642\u062a\u0644 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0646\u0628\u0627\u062a\u064a \u0647\u0648 \u0627\u0644\u062d\u0644"}
{"description":"\u0627\u0648\u0644\u0649 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a \u0645\u0624\u062a\u0645\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u062e \u0627\u0648\u0642\u0641\u0648\u0627 \u0642\u062a\u0644 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0646\u0628\u0627\u062a\u064a \u0647\u0648 \u0627\u0644\u062d\u0644"}
{"description":"\u0627\u0648\u0644\u0649 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a \u0645\u0624\u062a\u0645\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u062e \u0627\u0648\u0642\u0641\u0648\u0627 \u0642\u062a\u0644 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0646\u0628\u0627\u062a\u064a \u0647\u0648 \u0627\u0644\u062d\u0644"}
{"description":"\u0627\u0648\u0644\u0649 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a \u0645\u0624\u062a\u0645\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u062e \u0627\u0648\u0642\u0641\u0648\u0627 \u0642\u062a\u0644 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0646\u0628\u0627\u062a\u064a \u0647\u0648 \u0627\u0644\u062d\u0644"}

اقرأ المزيد:

المجلس القومي للمرأة يعلن تفاصيل مشاركته في مؤتمر المناخ

برنامج القمة الرئاسية في مؤتمر المناخ.. بيانات وطنية و6 موائد مستديرة

المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ تستضيف شباب مؤتمر المناخ COP27

بدء تسجيل المشاركين في مؤتمر المناخ بـ«المنطقة الزرقاء».. 20 بوابة «صور»

أهم فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بداية من «التمويل» وصولا إلى الحلول
بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.