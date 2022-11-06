مسؤول تحالف الجمعيات الأفريقية: قمة المناخ رائعة وفرصة نادرة لشعوبنا

قال أوغستين ناموشي مسئول السياسية الدولية بتحالف الجمعيات الأفريقية العاملة في مجال التغيرات المناخية «بادجا»، المطالبة بتحقيق العدالة المناخية وتضم 45 دولة أفريقية، إن من المهم بالنسبة للأفارقة، التعرف على كل يتعلق بالتغيرات المناخية بمؤتمر المناخ الأممي بشرم الشيخ، مشيدا بأجندة العمل المقسمة والمنظمة والشاملة، مطالبا بتضافر كل المؤسسات التي تهتم بالبيئة للعمل علي وضع حلول للمشكلات البيئية، مؤكدا أن مصر فرصة نارة للشعب الأفريقي.

مؤسسة شباب بتحب مصر

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته مؤسسة شباب بتحب مصر بالاشتراك مع «بادجا»، تحالف الجمعيات الأفريقية العاملة في مجال البيئة والمناخ.

وقال الدكتور الدوشي عبد الكريم، أستاذ مساعد البيئة وعلوم البحار بجامعة الأزهر الشريف، والمستشار العلمي البيئي لمؤسسة شباب بتحب مصر، إن المؤسسة تقدم كل الدعم لنجاح مؤتمر المناخ الداعم لمصرنا العظيمة.

تنظيم مسيرة بمشاركة 45 دولة أفريقية

وأوضح أن المؤسسة فاعلة في العمل البيئي منذ عام 2012، وتقدم التوعية البيئة، وتنظم حملات النظافة، ولقاءات التعريف بالتغيرات المناخية، وتم تنظيم مسيرة بمشاركة 45 دولة أفريقية وحوالي 100 شاب مصري، بهدف التعريف بالمتغيرات المناخية.

وأكد أن مصر تحافظ على البيئة منذ عهد القدماء المصريين، وفي العصر الحديث، أصبح لها درع وسيف للحفاظ على البيئة، فهذا المؤتمر داعم لدولتنا العظيمة.

وقالت هبة ممتاز مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة شباب بتحب مصر، إن المؤسسة تهتم بالعمل مع الشباب الذين يطرحون أفكار إبداعية، وسبق ونفذنا جناح في معرض الكتاب الدولي، وعرضنا جميع الأنشطة، والمحميات الطبيعية، كما شاركنا في مشروع المدن المستدامة علي مدار 3 أيام، بحضور سفير فرنسا بمصر، ثم وضعنا برنامج تدريبي في عام 2019، للتوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها علي المجتمعات الأفريقية، والتنوع البيولوجي، وظهرت عدة مبادرات للحد من استخدام البلاستيك، وتدوير المخلفات الصديقة للبيئة.