بي بي سي: رئيس الحكومة البريطانية سيطلب التحول نحو الطاقة المتجددة بقمة المناخ

ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه من المتوقع أن يحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قادة العالم على التحرك «بشكل أكبر وأسرع» في التحول إلى الطاقة المتجددة.

ولفتت، في تقرير اليوم، إلى أن ريشي سوناك سيطلب من القادة، عدم التراجع عن الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة COP26 العام الماضي في جلاسكو، حيث يشارك ريشي سوناك في المؤتمر بعد أيام قليلة من توليه رئاسة الوزراء خلفا لليز تروس.

الدول النامية تتمسك بمسألة تمويل مكافحة التغيرات المناخية

وسيتحدث قادة العالم يومي الاثنين والثلاثاء، وبمجرد مغادرتهم، يبدأ المندوبون في المؤتمر أعمال التفاوض، في وقت تطالب الدول النامية - التي تتصدر قضايا تغير المناخ - بالتمسك بالالتزامات السابقة للتمويل.

كما أنهم يريدون أيضًا أن يكون هناك نقاش حول تمويل الخسائر والأضرار أي الأموال لمساعدتهم على التكيف مع الخسائر التي يواجهونها بالفعل من تغير المناخ بدلاً من مجرد الاستعداد للتأثيرات المستقبلية، وبعد مفاوضات مكثفة، تم إدراج هذه القضية على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.

أحداث مكثفة خلال مؤتمر المناخ في مصر على مدار أسبوعين

وبالإضافة إلى جميع المفاوضات الرسمية، ستكون هناك مئات الأحداث على مدار الأسبوعين مع المعارض وورش العمل والعروض الثقافية من الشباب ومجموعات الأعمال والمجتمعات الأصلية والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم خلال المؤتمر.

وقد اتخذت مصر استعدادات مكثفة في مدينة شرم الشيخ لاستقبال هذا المؤتمر الذي يشكل أهمية دولية كبيرة، كونه يأتي في وقت واجه العالم تأثيرات غير مسبوقة من جراء التغيرات المناخية على مدار الأشهر الماضية، سواء في قارة أوروبا والبلدان المتقدمة أو حتى في الدول النامية، والجميع شاهد الفيضانات التي اجتاحت باكستان والتي أضرت بنحو 33 مليون إنسان.