ريشي سوناك ليس الأول.. أبناء مهاجرين وصلوا إلى مقعد الحكم في دولهم

بدأ رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، مهام عمله رسميا كرئيس للحكومة، بعد تكليفه أمس، من قبل الملك تشارلز الثالث.

وفاز سوناك، بزعامة حزب المحافظين، أول أمس، بعد حصوله على دعم نحو 200 عضو من نواب الحزب، وانسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

واستقالت ليز تراس، من منصبها كرئيس للوزراء، الخميس الماضى، بعد 45 يوما فقط، من تولى مسؤولية الحكومة البريطانية.

ريشى سوناك أول رئيس للحكومة البريطانية من أصول مهاجرة

قال ريشى سوناك، فى أول تصريحاته، بعد تكليفه رسميا، إنه سيتخذ إجراءات اقتصادية صعبة خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية في أجندة الحكومة، قائلا: «لن أترك للأجيال الجديدة ديونا، وسأعمل على توحيد البلاد».

ورغم أن سوناك أول شخص يتولى مسؤولية الحكومة البريطانية من أصول مهاجرة وتحديدا من أصول هندية، فإنه ليس أول ابن لمهاجرين يتمكن من الوصول لحكم الدولة التي يحمل جنسيتها.

وفيما يلى أبرز المسؤولين الدوليين من أصول مهاجرة، الذين تولوا حكام فى بلاد يحملون جنسيتها.

الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما

- الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ينحدر من أصول كينية.

- أول رئيس من أصول إفريقية يصل إلى البيت الأبيض.

- ولد عام 1961 في ولاية هاواي، من أب كيني وأم أمريكية بيضاء.

رئيس البرازيل الأسبق ميشال تامر

- الرئيس البرازيلى الأسبق ميشال تامر، لبنانى الأصل، تولى رئاسة البرازيل بعد عزل الرئيسة ديلما روسيف.

- ولد فى 23 سبتمبر 1940، في مدينة تيتيي قرب ساوباولو جنوب غربي البرازيل، لأبوين لبنانيين.

- والداه هاجرا من قرية بتعبورا بمنطقة الكورة شمال لبنان.

- شغل منصب المدعي العام للبرازيل مرتين، ومنصب وزير الدولة للأمن العام.

- عمل قبل تولي الرئاسة محاميا وسياسيا.

- شغل منصب نائب الرئيس البرازيلى منذ عام 2011 حتى تسلمه الرئاسة بالوكالة في 12 مايو 2016.

رئيس كولومبيا الأسبق خوليو سيزار طورباي

- خوليو سيزار طورباي نشأ فى كولومبيا لأبوين لبنانيين.

- حكم كولومبيا لمدة 4 سنوات، بداية من 7 أغسطس 1978 إلى 7 أغسطس عام 1982.

- والده رجل أعمال مهاجر من ضيعة تنورين اللبنانية.

الرئيس الأرجنتينى الأسبق كارلوس منعم

- ولد كارلوس منعم، لأبوين سوريين مهاجرين من مدينة يبرود السورية إلى الأرجنتين.

- حكم الأرجنتين 10 سنوات كاملة منذ 1989 حتى 1999.

- انتخب نائبا في الكونجرس الأرجنتيني في 2005 عن محافظته لاريوخا، بعد أن خرج من السلطة.