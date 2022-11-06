رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك للمشاركة في «قمة المناخ» (COP-27)، وفق بيان صدر عن المجلس الرئاسي الليبي ووصل «الوطن» نسخة منه.

وستنعقد هذه القمة كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP-27)، وتأتي هذه المشاركة بناءً على دعوةٍ رسميةٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق المجلس الرئاسي الليبي.