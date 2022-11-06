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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ

كتب:

محمد حسن عامر
06:25 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك للمشاركة في «قمة المناخ» (COP-27)، وفق بيان صدر عن المجلس الرئاسي الليبي ووصل «الوطن» نسخة منه.

وستنعقد هذه القمة كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP-27)، وتأتي هذه المشاركة بناءً على دعوةٍ رسميةٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق المجلس الرئاسي الليبي.

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بقلم محمد حسن عامر