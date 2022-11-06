رئيس جمهورية العراق يتوجه إلى شرم الشيح للمشاركة في قمة المناخ

غادر رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد أرض الوطن، متوجهًا إلى مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ العالمي كوب 27.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، وصل الوطن نسخة منه، أن الرئيس العراقي يشارك على رأس وفد رسمي.

المشكلات البيئية والتغيرات المناخية

وأشار البيان، إلى أن الرئيس العراقي سيلقي كلمة خلال المؤتمر تتناول المشكلات البيئية والتغيرات المناخية في البلاد، إلى جانب طموحات وخطط العراق الموضوعة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

في نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام ليبية كذلك أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي سيصل بدوره إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ.