خبير طاقة لبرنامج المشهد: مصر تمتلك فرصة قوية في إنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور محمد الصاوي، الخبير الدولي في مجال الطاقة، إن مصر يجب أن تتبنى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لأن هذا من شأنه أن يقلل من الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بفترة كبيرة من ظهور الشمس، وهذا يسهل بصورة كبيرة من إنتاج الطاقة المتجددة.

الصاوي: أوروبا تسعى لاستيراد الهدروجين الأخضر

وتابع «الصاوي»، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن أوروبا تسعى لاستيراد الهدروجين الأخضر الذي ينتج من فصل الهيدرجين عن الأوكسجين من المياه، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر متوفرة، لكن التحرك في هذا المجال ما زال بطيئًا، ورغم ذلك هناك فرصة قوية لمصر في قيادة العالم في هذا المجال.

ولفت إلى أن ألمانيا عجلت استراتيجيتها لتحويل الكهرباء بالكامل لمتجددة من عام 2050 لـ2035، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على ضرورة أن تقوم مصر بتعجيل هذا استراتيجية التحول للطاقة المتجددة، لتقليل من الأزمة الاقتصادية الخاصة باستيراد المواد البترولية، خاصة مع وجود أزمة في الدولار.

وقال الدكتور أحمد حجازي خبير الطاقة المتجددة، إن مصر من الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة في القارة السمراء والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بدأ يدخل مجال الطاقة المتجددة الفترة الأخيرة بصورة كبيرة للغاية، والبعض بدأ يعتاد على فكرة التحول للطاقة الشمسية.

حجازي: مصر شهدت طفرة في مجال الطاقة الشمسية

وتابع «حجازي»، خلال البرنامج ذاته، أن مصر تتمتع بميزة نسبية في مجال الطاقة الشمسية، مضيفًا أن الدول الأفريقية تنظر إلى مصر على أنها دولة رائدة في إنتاج الطاقة الشمسية، ومن الممكن استغلال هذا الأمر، في مساعدة بعض الدول الأفريقية، معقبًا: «مصر من الممكن أن تكون سبب في تخفيف أعباء الدول الإفريقية في مجال توليد الطاقة».

وأشار إلى أن مصر شهدت طفرة في مجال الطاقة الشمسية آخر 10 سنوات، وهناك حاجة لمزيد من التسهيلات، لإعداد صناعة كاملة للطاقة الشمسية في مصر، معقبًا: «هناك اخطبوط دولي يحاول منع مصر من تصنيع الخلايا الشمسية بشكل كامل، والصين تحتكر هذا النوع من الصناعة».