محمود محيي الدين لقناة «القاهرة الإخبارية»: لدينا 15 مذكرة تفاهم بشأن الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن مصر لديها أكثر من 15 مذكرة تفاهم بمجال الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع الإعلان عن 3 منها خلال قمة المناخ، لافتا إلى أن مصر تستفيد من التجمع الدولي في قمة المناخ بتقديم الحلول الأنسب للتغيرات المناخية.

نشأة نظام مالي دولي جديد

وأوضح «محمود محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نشأة نظام مالي دولي جديد تحتاج إلى إرادة سياسية دولية وإدراك بأن النظام المالي الراهن برغم تطويره وتحديثه وحوكمته إلا أنه لا يمثل العالم الجديد شديد التغير.

وأشار إلى أن النظام المالي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكانت أكثر الدول الأعضاء إما شديدة الفقر أو مستعمرة، والعالم الجديد أصبح يتضمن الدول ذات الأسواق الناشئة والدول التي كانت فقيرة في الماضي وأصبحت تحتل الصدارة وخاصة دول المجموعة الأسيوية مثل الصين وكوريا.

الأزمات الراهنة تمتحن قدرة النظام المالي

وأشار محمود محيي الدين إلى أن الأزمات الراهنة تمتحن قدرة النظام المالي الدولي، الذي أصبح بحاجة للمراجعة مع النظام الاقتصادي في ظل الأزمات المتتالية التي تؤكد لنا أن الترتيبات المالية الحالية لم تعد صالحة لمنع الأزمات أو التقليل من آثارها إن حدثت، لافتا إلى أن ما تدعو إليه الأمم المتحدة وبعض القيادات يؤكد أهمية وجود تصور عالمي جديد للتعامل المالي وتطوير النظام الدولي الاقتصادي.