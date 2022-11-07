محافظ جنوب سيناء: إتاحة تطبيق يسمح لوفود قمة المناخ بحجز السيارات الكهربائية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توفير 150 سيارة كهربائية صديقة للبيئة للعمل في خطة نقل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 المنعقد في شرم الشيخ بحضور رؤساء دول العالم، وذلك من خلال توفير تطبيق يجرى تحميله على التليفون المحمول بمنظومة ذكية متطورة تسمح للوفود المشاركة بالمؤتمر حجز سيارات كهربائية لتسهيل انتقالاتهم خلال أيام انعقاد المؤتمر.

نقل أخضر

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل بالتطبيق الجديد على الموبايل لحجز السيارات الكهربائية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التوجه المستدام نحو نقل أخضر وبالتعاون مع وزارة النقل.

وزارة البيئة

وتابع محافظ جنوب سيناء أن شركتي جنرال موتورز والمنصور للسيارات هما الشريك الحصري للتنقل للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، وأنهما بالتعاون مع وزارة البيئة قاما بتوفير السيارات الكهربائية للعمل في خطة نقل الوفود بالسيارات المشاركة في مؤتمر المناخ من خلال هذا التطبيق.

تحميل التطبيق

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه يمكن عن طريق التطبيق الذي أطلق عليه COP27 E-DRIVE تنظيم إدارة وتشغيل أسطول السيارات بشكل فعال ومنظم.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن تطبيق نقل الوفود المشاركة في المؤتمر بالسيارات الكهربائية يمكن تحميله من هذا الرابط اضغط هنا.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه من خلال المؤتمر جرى إعلان مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة ذكية متطورة.