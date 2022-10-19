«بي إم دبليو» تستثمر 1.7 مليار دولار لصناعة سيارات كهربائية

قالت شركة السيارات (BMWG.DE) اليوم، إنها ستستثمر 1.7 مليار دولار لصناعة سيارات كهربائية في الولايات المتحدة، وهو أحدث إعلان من شركة صناعة السيارات الكبرى، عن خطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.. بحسب رويترز.

منشأة جديدة لتجميع البطاريات عالية الجهد

أضافت شركة صناعة السيارات الألمانية، إنها كانت تستثمر مليار دولار جديد في مصنعها في سبارتانبورغ بولاية ساوث كارولينا للتحضير لإنتاج السيارات الكهربائية، وستنفق 700 مليون دولار على منشأة جديدة لتجميع البطاريات عالية الجهد في وودروف القريبة بولاية ساوث كارولينا، وستنفق 300 مليون دولار على الأقل.

أكبر استثمار منفرد

قال أوليفر زيبس، رئيس مجلس إدارة مجموعة بي إم دبليو في مقابلة مع رويترز، إنه «أكبر استثمار منفرد قمنا به حتى الآن».

وأشارت BMW أيضًا، إلى أن شركة Envision's Automotive Energy Supply Corporation (AESC) التابعة لمجموعة الطاقة المتجددة الصينية ستبني مصنعًا جديدًا لخلايا البطاريات في ساوث كارولينا بطاقة سنوية تصل إلى 30 جيجاوات في الساعة لتزويد صانع السيارات.

6 طرازات كهربائية بالكامل

وتخطط شركة صناعة السيارات الفاخرة BMW، لصناعة 6 طرازات كهربائية بالكامل من BMW على الأقل في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

كثافة الطاقة وسرعة الشحن

وأوضحت BMW، إن تنسيقها الجديد للبطارية سيزيد من كثافة الطاقة بأكثر من 20%، ويحسن سرعة الشحن ويزيد النطاق بنسبة تصل إلى 30%.

إنشاء أربعة مصانع إضافية لخلايا البطاريات

أعلنت مجموعة BMW بالفعل عن إنشاء أربعة مصانع إضافية لخلايا البطاريات في أوروبا والصين لتلبية احتياجاتها. قال Zipse إن موقع مصنع خلايا آخر سيتم تحديده حسب طلب السوق.

20 جيجاوات في الساعة سنويًا

ستبلغ قدرة كل من مصانع الخلايا التي يتم بناؤها من قبل شركاء الشركة ما يصل إلى 20 جيجاوات في الساعة سنويًا.