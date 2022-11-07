بالتفاصيل جهود «بيطري الشرقية» في مواجهة التغيرات المناخية والانبعاث الحراري

تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وإدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتوفير غذاء صحي وآمن للحفاظ على سلامة وصحة المواطن المصري؛ تماشيا مع اتجاه الدولة نحو مواجهة التغيرات المناخية وتزامنا مع مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا.

وقال اللواء إبراهيم متولي، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مديرية الطب البيطري تبذل جهودا لمجابهة التغيرات المناخية وما سيترتب عليه من أثر بوضع خطط للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، والسعي على قدم وساق لتنفيذ الخطط المدرسة على أتم وجه.

مواجهة التغيرات المناخية

ولفت وكيل الوزارة، إلى تطبيق الإجراءات اللازمة لمواجهة تغيرات المناخ بترشيد استهلاك الكهرباء في ديوان المديرية والمقار التابعة لها، لتقليل الانبعاثات الحرارية وترشيد استهلاك الطاقة، فضلا عن غرس وزراعة الأشجار والنباتات للحفاظ على البيئة.

أبحاث علمية لنشر الثقافة والتوعية

وأكد «متولي»، أن مديرية الطب البيطري شاركت وتواصل مشاركة المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية مع كل مؤسسات الدولة المعنية وذلك لتبادل الخبرات، ونشر الثقافة والتوعية حول الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية وكذلك الثروة الداجنة، من خلال عرض الأبحاث والدراسات الخاصة بتأثيرات المناخ، سعيا للتطوير الأمن تماشيا مع تغيرات المناخ.

مؤتمرات وندوات علمية يطلقها مركز بحوث الصحة الحيوانية

وأضاف أن المديرية طورت 4 مجازر حكومية وتحويلها من يدوية إلى آلية، تطبق المواصفات العالمية الأمنية المتبعة في السلخ والذبح وإعادة التدوير للمخلفات الصلبة والسائلة بطريقة آمنة حفاظا على سلامة المواطن والبيئة، لافتا إلى مشاركة المديرية في ورش ومؤتمرات علمية قدمت خلالها دراسات وأبحاث، بالتعاون مع بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، وتستمر في المديرية في مواصلة جهودها من خلال الدور المجتمعي والوطني للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة لتقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.