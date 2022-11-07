انطلاق فعاليات «صوت الناس من أجل المناخ» في COP27

انطلقت اليوم الاثنين، من المنطقة الخضراء في شرم الشيخ، فعالية «صوت الناس من أجل المناخ» والتي تنظمها وزراتي والشباب والرياضة بالتعاون مؤسسة اليونيسيف.

قافلة من الشباب تجوب المحافظات

وتأتي هذه الفعالية كنتاج جولة قافلة الشباب والمناخ والتي جابت مصر خلال الشهرين الماضيين للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية داخل «كرفان» يتنقل بين محافظات مصر الـ27 لتوعية الشباب والأطفال بقضايا تغير المناخ، وتنفيذ أنشطة مثل تدوير المخلفات وكيفية الحد من استخدام البلاستيك والتشجير بالأشجار المثمرة، وجمع قصص نجاح الشباب في مواجهة آثار تغير المناخ، وعرض آراء الشباب حول تغير المناخ، وتنفيذ عدد من المبادرات مثل البيت الأخضر.

و أشادت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بجهود الشباب ودورهم في دعم المؤتمر من خلال هذه الفعالية، لتعزيز التوعية بقضية تغير المناخ وتهيئة الشباب والمواطنين للمشاركة في الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مشيدة بدعم برنامج اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة.

عرض قضايا البيئة والمناخ

وشهد الانطلاق عرض مسرحي للشباب عن قضايا البيئة والمناخ ضمن فعاليات الترويج للمنطقة الخضراء للمؤتمر وتعزيز الزخم بها باعتبارها انعكاس لما يتم في المنطقة الزرقاء للمؤتمر من نقاشات وأحداث، وتدور المسرحية حول كيفية الحفاظ على الأراضي الزراعية في مواجهة آثار تغير المناخ.

حضر الاحتفالية إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة والسيد جيمي هوبكنز ممثل اليونيسيف بالقاهرة، والسيدة فريدريكا ميجر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير كريستيان برجر سفير الأتحاد الأوروبي بالقاهرة وعدد من ممثلي الشباب والمجتمع الدولي.