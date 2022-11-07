تزامنا مع انطلاق COP27.. أبرز المعلومات عن وزير البيئة والمناخ الهندي

أعلن وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي، شيري بوبندر ياداف، ترؤسه الوفد الهندي المشارك في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP27، والتي انطلقت، أمس، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، وفقا لموقع «إيه إن آي».

أبرز المعلومات عن وزير البيئة وتغير المناخ الهندي

- اسمه شيري بوبندر ياداف.

- ولد في 30 يونيو عام 1969.

- يتبع حزب بهاراتيا جاناتا.

- الدائرة الانتخابية، عضو البرلمان - راجستان.

- تلقى تعليمه في كلية الحكومة بأجمر.

- في أبريل 2012 انتخب لعضوية راجيا سابها.

- شغل منصب عضو لجنة التشريع الثانوي.

- عضو لجنة شؤون الموظفين والتظلمات العامة والقانون والعدالة.

- شغل منصب الأمين العام لمنظمة جميع المحامين في الهند.

- عضو اللجنة البرلمانية المشتركة للأمن بمجمع البرلمان.

التحدث في المؤتمر

وسيبدأ القادة من جميع أنحاء العالم، اليوم الاثنين، إلقاء الخطب في قمة المناخ للأمم المتحدة حيث يسعون لإثارة الطموح في مكافحة الاحتباس الحراري، لكن من المحتمل أن تختلف رسائلهم كثيرًا في النقاط الرئيسية، وسيتعارض خطابهم المتصاعد أحيانًا مع العروض التي تخلفت عن الوعود السابقة، وفق ما نقلته قناة «العربية».

تحويل التوصيات إلى أفعال

وسيصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع المقبل، وكذلك الرئيس البرازيلي المنتخب حديثًا لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وتولت مصر مقاليد الأمور رسميًا بصفتها مضيفة COP من المملكة المتحدة ووصفت المؤتمر بأنه سيحول التعهدات التي تم التعهد بها في محادثات المناخ لعام 2021 في جلاسكو إلى أفعال.

وضع المندوبون، يوم الأحد، نبرة إيجابية من خلال الموافقة على إضافة مناقشة تعويض الدول الفقيرة عن الأضرار المناخية إلى جدول أعمال المؤتمر لأول مرة على الإطلاق، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى جولات من المفاوضات الصعبة.