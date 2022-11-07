«تنميه» تعلن عن شراكة مع «بيتابس مصر» لرقمنة عملية التحصيل للمرة الأولى

أعلنت اليوم شركة «تنميه» لخدمات المشروعات متناهية الصغر، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في حلول التمويل متناهي الصغر، وشركة «بيتابس مصر» أحد شركات المجموعة المالية هيرميس القابضة والرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MESASA)، عن تحالف استراتيجي بين الشركتين لرقمنة عملية التحصيل التي تقدمها شركة «تنميه» لعملائها من خلال بوابة الدفع الخاصة بشركة «بيتابس مصر».

ومن المقرر أن يساهم ذلك التعاون في تسريع عملية التحول الرقمي لشركة «تنميه» وذلك عبر إتاحة خدمات تحصيل المدفوعات عبر الإنترنت، فضلًا عن تسهيل وصول شركة «تنميه» إلى عملاء «بيتابس مصر» مما يساهم في زيادة عدد عملاء الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتمكن عملاء شركة «تنميه» من إجراء معاملاتهم المالية بأمان وسهولة بفضل خدمات «بيتابس مصر» الرائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية في مصر، مما سيتيح لشركة «تنميه» إمكانية تحصيل المدفوعات من خلال منصات مثل «فوري» و«OPay»، وغيرها من المنصات.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب حسام النجار الرئيس التنفيذي لشركة «تنميه»، عن سعادته بهذه الخطوة المحورية التي تأتي في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الشركة، لا سيما وأنها بالتعاون مع شركة «بيتابس مصر» وهو ما يثبت مدى كفاءة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس ودوره الكبير في تحقيق النمو للأفراد و أصحاب المشاريع على حد سواء.

وأكد النجار أن التحول الرقمي يمثل لشركة «تنميه» ركيزة أساسية حتى تحقق النمو المستدام الذي تسعى إليه وتنهض بدورها في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة التنمية في البلاد، وذلك من منطلق مكانتها الرائدة في توفير حلول التمويل متناهي الصغر بمصر.

وأشار النجار إلى أن الشركة بذلت على مدار سنوات جهودًا حثيثة من أجل مساعدة العملاء في الحصول على مختلف الفرص وتنمية مشروعاتهم وتجاوز مختلف الأعباء المالية، وفي هذا الإطار تأتي تلك الشراكة الجديدة لتكون دفعة قوية نحو مزيد من التقدم والنجاح.

وبنهاية الربع الثاني من عام 2022، ارتفع عدد عملاء «تنميه» إلى 400 ألف عميل، وتقوم الشركة بتقديم خدماتها للعملاء من خلال أكثر من 300 فرع منتشرة في 25 محافظة في أنحاء الجمهورية، وهو ما انعكس في نمو محفظتها لتتخطى 4 مليار جنيه.

وتستهدف الشركة من تحويل خدماتها رقميًا إلى تحسين تجربة العملاء وجذب شريحة كبيرة من السكان خاصة في ظل زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وتفضيل الحلول الرقمية بفضل انتشار خدمة الإنترنت والهواتف الذكية بأسعار مناسبة. وسوف تتمكن «تنميه» من توفير تجربة تحصيل سهلة وآمنة وسريعة والتي ستساهم بدورها في تعزيز الاقتصاد غير النقدي في مصر.

ومن ناحية أخرى، تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية المجموعة المالية هيرميس القابضة لتقديم باقة متكاملة من الحلول المالية سهلة الاستخدام من خلال التحالفات واتفاقيات التعاون بين الشركات التابعة لتحسين نمط معيشة العملاء وتنمية مشروعاتهم. كما تساهم هذه الشراكة في تحقيق الهدف المشترك لشركتي «تنميه» و«بيتابس مصر» المتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي والالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتوفير رأس المال والحلول التمويلية لشرائح أكبر من السكان بشكل فعال وآمن.

ومن جانبه، أشار هاني سليمان الرئيس الإقليمي لشركة «بيتابس» لأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن الشركة تتطلع إلى المساهمة في عملية التحول الرقمي لشركة «تنميه» وتوفير خدمات المعاملات المالية غير النقدية لواحدة من كبرى الشركات الرائدة في تقديم حلول التمويل متناهي الصغر وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

ولفت هاني سليمان إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في مصر منذ عام 2020، وأن الشركة تستهدف تقديم خدمة التحول الرقمي بأفضل جودة ممكنة بحيث يتوفر فيها السرعة والسهولة والأمان.

وأضاف هاني سليمان أن مثل هذه الشراكات الناجحة ستُمكن «بيتابس مصر» من احتلال الصدارة بين منصات المدفوعات الرقمية والوصول إلى الشرائح التي لا تشملها خدمات القطاع المصرفي.

وأكد هاني سليمان أن شركتي «تنميه» و«بيتابس مصر» تعملان معًا على تحقيق أهداف قطاع التمويل غير المصرفي التابع للمجموعة المالية هيرميس سعيًا إلى خلق قيمة مستدامة لقاعدة واسعة ومتنامية من العملاء الذين يعتمدون على خدماتنا.

وتُعد هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في إطار سلسلة من الشراكات التي ستجمع بين «تنميه» و«بيتابس مصر» في مشروعات تستهدف تحسين باقة الخدمات التي تقدمها الشركتان. وستعمل «تنميه» على استكمال مسيرتها ودعم المجتمعات الأكثر احتياجًا من خلال باقة من الحلول التمويلية الشاملة، كما ستدعم أصحاب المشروعات من أجل الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم برامج تمويلية لأصحاب المشاريع ، فضلًا عن تمكين المرأة ومكافحة الفقر من خلال تقديم قروض صغيرة للأفراد الذين لديهم سابقة أعمال تجارية غير مسجلة ويقدمون خدمات لدعم المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

يُذكر أن شركتي «تنميه» و«بيتابس مصر» قامتا بإطلاق العديد من المنتجات خلال هذا العام تُركز بشكل خاص على التحول الرقمي والترويج لمختلف الخدمات والمنتجات، حيث قامت شركة «بيتابس مصر» بإطلاق منصة «بيميس» الرائدة في تسوية المدفوعات لصغار التجار عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط.

بينما قامت شركة «تنميه» بالاستحواذ على شركة «فاتورة»، وهي منصة رقمية سريعة النمو متخصصة في تنفيذ المعاملات الإلكترونية بين الشركات، وذلك بغرض توسيع باقة الحلول التي تقدمها وإضافة عملاء جدد من خلال القاعدة التي تتمتع بها شركة «فاتورة» بين تجار التجزئة والمنتجين وتجار الجملة.