سقوط سقف منزل قديم في شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

شهد حي شرق شبرا الخيمة، سقوط سقف منزل قديم بالدور الأرضي دون خسائر بشرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحي والحماية المدنية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل والمنازل المجاورة، وإخلاء المنزل المشار إليه وإصدار قرار بهدمه جزئيا أو ترميمه حفاظا على الأرواح.

بلاغ بانهيار سقف منزل بشبرا

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ بسقوط سقف منزل بحي شرق شبرا الخيمة.

انتقل للموقع محمد على نائب رئيس الحى ومأمور قسم ثان شبرا الخيمة وإدارة الأزمات والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية والحماية المدنية والمهندس الاستشاري بالحي.

تفاصيل انهيار سقف منزل بشبرا

تبين سقوط سقف الدور الأرضي بمنزل ورثة شوقي محمد عفيفى بحارة أبوعوف موافي متفرع من شارع داير الناحية البحري ببهتيم دون أي إصابات بشرية.