انهيار عقار مكون من 5 طوابق في شبرا.. «بقاله يومين بيوقع»

تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا يفيد بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا مصر ظهر اليوم، بالإضافة إلى انهيار جزئي لعقارين آخرين دون وقوع إصابات.

العقار كان خال من السكان

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العقار كان خاليًا تمامًا من السكان منذ يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك بسبب أن المنزل كان آيلًا للسقوط، ووقع منه جزء مما دفع السكان لإخلائه فورًا حتى سقط اليوم بالكامل.

وقال المصدر، إن رجال الحماية المدنية انتقلوا على الفور لمكان الواقعة وتم الدفع بسيارتين من الحماية المدينة، بجانب الدور الذي يقوم به الآن رجال الحي؛ لإزالة الركام والحفاظ على أرواح السكان المجاورة للعقار المنهار.