«تضامن النواب» تناقش مشروع قانون المجلس الأعلى للوعي.. ومقترح بتغيير المسمى

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، مناقشات واسعة حول مفهوم الوعي المجتمعي وذلك على خلفية مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي، والمقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من 60 عضوًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إضافة بند للوعي البيئي في مشروع القانون.

المجلس القومي للوعي

وقال النائب حسام عوض الله: «إننا بحاجة إلى إنشاء المجلس القومي بالوعي، لاسيما إنَّه سيسهم في ترشيد الطاقة للمستقبل والحفاظ على مقدراتنا البيئية».

ورحب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي، قائلًا: «فكرة جيدة في مجملها، لكننا نحتاج إلى تغيير مسماه، فالهدف الرئيسي للدولة هو بناء الانسان، ولا سبيل لذلك إلا برفع الوعي، مع مراعاة عنصر السرعة والمرونة، بالوعي ستتحقق التنمية المستدامة».

فيما طالب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل جهود الدولة لرفع درجة الوعي، قائلًا إنَّ الوعي قضية دولة، لذا يجب توافر جهود مؤسسات الدولة لرفع الوعي، مؤكّدًا أنَّ «شعب بلا وعي يصنع الكوارث».

لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة

وأكّد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى للوعي: «أننا بحاجة إلى الارتقاء بالوعي، لاسيما ونحن نواجه العديد من المشكلات بسبب غياب هذه الفكرة عن أذهان البعض».

وقال «القصبي»: «مشروع القانون جاء استنادًا للمادة 214 من الدستور والتي تنظم المجالس القومية، فضلًا عن أن فكرة مشروع القانون منبثقة من الضمير الوطني والإحساس بالمسؤولية، فلا يجب أن يكون هناك أي تخوف من تداخل الاختصاصات».