النائب عمرو القطامي: كلمة الرئيس بـcop27 تعكس دور مصر الريادي في وضع خارطة طريق

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاحية قمة المناخ cop27 حملت العديد من الرسائل لوضع خارطة طريق لإنقاذ كوكبنا، ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة.

أزمة التغيرات المناخية

وأضاف «القطامي»، في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمكاشفة أمام المشاركين في وضع حقيقة المخاطر التي يواجهها العالم، بأن الشعارات والكلمات لا تكفي لتجاوز أزمة التغيرات المناخية، ولا بد من التنفيذ السريع والفعال بتوفير التمويل اللازم للدول النامية، مشيدا بتسمية هذه القمة بقمة التنفيذ.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الدولة وضعت أمام نصب أعينها، أهدافًا طموحة ترجمت عبر «استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ»، وتسرع من وتيرة التحول الأخضر للاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضـراء.

وأشاد «القطامي»، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أنها جاءت في توقيت مهم وتعكس حرص القيادة المصرية على حفظ السلام العالمي.