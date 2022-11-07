رئيس «طاقة النواب» يطالب بإضافة بند بيئي في مشروع قانون إنشاء مجلس للوعي

طالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائب حسام عوض الله، بإضافة بند في مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي، يخص الوعي البيئي، خاصة أنّه توجه عالمي، يأتي في ظل انعقاد أكبر قمة للبيئة في العالم، وهي قمة المناخ المنعقدة الآن في مدينة شرم الشيخ، التي يراقبها العالم، ومن المنتظر أن تحقق نتائج كبيرة للحفاظ على الأرض من آثار التغيرات المناخية.

المجلس القومي للوعي

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، و60 آخرين بإنشاء المجلس القومي للوعي في حضور 5 لجان برلمانية بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائبة الدكتورة درية شرف الدين، والنائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة.

وشدد رئيس لجنة الطاقة، خلال مناقشات مشروع قانون إنشاء مجلس قومي للوعي، على ضرورة ترشيد الطاقة للمستقبل، والحفاظ على مقدراتنا البيئية.

التوعية بأهمية الطاقة النظيفة

وأكد التوعية بأهمية الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، فهو النهج الذي تتبعه الدولة في إطار التحول الأخضر، والاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية 2050، التي أطلقتها مصر منذ قمة المناخ COP26، ورحب النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمقترح النائب حسام عوض الله بإضافة بند الوعي البيئي ضمن قانون الوعي.

وشدد على أهمية إنشاء المجلس القومي بالوعي، لا سيما أنه سيساهم في ترشيد الطاقه للمستقبل، والحفاظ على مقدراتنا البيئية للأجيال القادمة، وزيادة الوعي لدى المواطن، خاصة بالدعوة التي أطلقتها الدولة لترشيد الطاقة.

ورحب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بمشروع قانون إنشاء المجلس القومى للوعي، مؤكدًا أنّ الهدف الرئيسى للدولة بناء الإنسان، ولا سبيل لذلك إلا برفع الوعي، مع مراعاة عنصر السرعة والمرونة، حيث يساعد الوعي على تحقيق أهداف الدولة وخاصة التنمية المستدامة.