جمعية نهضة بني سويف تسدد مصروفات 10 آلاف تلميذ من أبناء الأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعالية تسليم إيصالات سداد المصروفات المدرسية لعدد 10 آلاف تلميذا وتلميذة، من أبناء الأسر الأولى بالرعاية عن العام الدراسي 2022/2023، التي تكفلت بها مؤسسة نهضة بني سويف، بجانب تسليم كارنيهات تأمين صحي لعدد 7 آلاف و170 من تلاميذ مدارس التعليم المجتمعي، التي تحملت المؤسسة قيمة اشتراكها.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف، وبالتنسيق مع مديريتي التعليم والتضامن، في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، وأمل حسن وكيل وزارة التصامن، ووليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، ومديري الإدارات التعليمية وممثلى بعض الجمعيات الأهلية.

المساهمة الإيجابية لمؤسسة نهضة بني سويف

وأثنى محافظ بني سويف على المساهمة الإيجابية التي تقوم بها مؤسسة نهضة بني سويف في مجال دعم جهود المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبزر أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ـ وذلك ضمن خطة تنموية تشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية.

محافظ بني سويف يُشيد بمؤسسات المجتمع المدني

وأشاد محافظ بني سويف، بدور مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكا أساسيا في جهود تحقيق التنمية والمشاركة البناءة في تحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير احتياجاته الأساسية، وتخفيف الأعباء عنه، انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وأعرب وكيل تعليم بني سويف عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف لدعمه وتشجيعه لمثل تلك المبادرات التي تهدف لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا من الزي المدرسي والأدوات التعليمية وسداد المصروفات الدراسية وغيرها، معبراً عن تقديره لمؤسسة نهضة بني سويف والقائمين عليها لتعاونهم المثمر والمتواصل مع المديرية في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن المحافظة تعد سباقة في هذا المجال، وذلك نتيجة وثمرة لوثيقة العمل الأهلي التي يرعاها المحافظ، ونجحت بني سويف في إطلاقها كأول محافظة في هذا الشأن.