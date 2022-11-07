وكيل «تعليم بني سويف» يُحيل إدارة مدرسة للتحقيق لعدم الانضباط في الطابور

قرر محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إحالة إدارة مدرسة العلالمة للتعليم الأساسي بشرق النيل، للتحقيق، بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمديرية، نظرا لعدم الانضباط أثناء الطابور والتقصير من جانب المشرفين على إدارته وتنظيمه.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ مدرسة العلالمة

وفاجىء وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، مدرسة العلالمة للتعليم الأساسي بشرق النيل التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، بالزيارة، في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتضمنت الزيارة المشاركة في طابور الصباح، ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، والتقى وكيل الوزارة بعدد من الطلاب وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية، ثم تم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف، والأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

تشديد الرقابة على أبواب المدارس

ووجه وكيل تعليم بني سويف، بتشديد الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة، لضمان سلامة الطلاب والطالبات عند الدخول والخروج، والتأكيد على تواجد الإشراف اليومي بداية من اليوم الدراسي، وحتى مغادرة جميع الطلاب المدرسة.

التوعية بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة

كما طالب وكيل الوزارة بضرورة توعية الطلاب بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة والحد من أخطارها، تزامنا مع استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية من خلال الإذاعة المدرسية، وتصميم لافتات وملصقات إرشادية للتوعية، مشيرا إلى أهمية تحقيق الطلاب للاستفادة القصوى من وجودهم داخل المدرسة، وبما ينعكس على مستواهم التعليمي، مع التأكيد على الاهتمام بالقراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة، وتنفيذ البرامج العلاجية للارتقاء بمستواهم.