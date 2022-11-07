السيسي يرحب بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية في قمة المناخ

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رحب بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ومشاركتها في أعمال قمة المناخ، مجددا التهنئة على توليها مهام منصبها مؤخرا.

السيسي يعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره للعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، وتطلعه لأن تمثل زيارة ميلوني إلى مصر قوة دفع جديدة لتطوير تلك العلاقات التي تستند إلى روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية.