رئاسة الجمهورية تستعرض تفاصيل مشاركة السيسي في قمة جدة ولقاء بايدن

استعرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية 2022 التي عُقدت اليوم في مدينة جدة السعودية.

ونشر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية تقريرا مصورا، تضمن تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقاء عدد من قادة الدول المشاركين في القمة.

وأفاد التقرير أن رئيس الجمهورية فور وصوله إلى مدينة جدة السعودية، كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وكبار رجال الدولة في المملكة وأعضاء السفارة المصرية.

قادة الخليج وأمريكا ومصر والعراق والأردن أبرز المشاركين في قمة جدة

وتابع التقرير أن القمة جمعت قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة ومصر والعراق والمملكة الأردنية.

وبحث المشاركون في قمة جدة المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأمريكي

وعلى هامش فعاليات القمة، التقى الرئيس السيسي، نظيره الأمريكي جو بايدن، وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الجمهورية، أن بايدن رحب بلقائه الأول مع الرئيس السيسي، مؤكّدا تطلع الإدارة الأمريكية لتفعيل أطر التفاعل الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، خاصة الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي التي تمثل الدعامة الرئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.

كما استقبل الرئيس السيسي في جدة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر ولي عهد دولة الكويت.