ملك الأردن: مخاطر التغير المناخي قاتلة وفي ازدياد دائم

قال الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة العربية الأردنية الهاشمية، إن اجتماعنا هذا جاء بعد 50 عاما في مكافحة التغيرات المناخية، وبالرغم من الإجماع المتزايد على تلك الجهود والأهداف، إلا أن مخاطر التغير المناخي القاتلة ما زالت في ازدياد دائم، تدفع ثمنه جميع الدول، خاصة الدول النامية.

عبدالله الثاني: الأردن ملتزم حيال التغيرات المناخية

وأضاف الملك، خلال مشاركته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش مؤتمر المناخ، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 مهمة ملحة، وهو إطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد لتكون قادرة على إحداث التغير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفعالية كبيرة، وهو التزام الأردن حيال التغيرات المناخية.

عبدالله الثاني: نواجه التهديدات المناخية ذاتها التي تواجه منطقتنا بأكملها

واستطرد: «نحن نواجه التهديدات المناخية ذاتها التي تواجه منطقتنا بأكملها، وقد تراجع متوسط هطول الأمطار إلى النصف خلال العقود الخمس الماضية، بينما تراجع نصيب الفرد من المياه بنسبة 80%، وبالإضافة إلى ذلك فقد تراجع منسوب مياه البحر الميت بمعدل 3 أقدام سنويا، فيما تتدفق في نهر الأردن 7% فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي».

وأوضح أنه قد اختفت كذلك واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة، في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية القلق بشأن مستقبل نهر الأردن ونهري دجلة والفرات، «كذلك تسببت درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه في الأردن بالضغط الشديد على مواردنا المحدودة، وهو ما تفاقم بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين».

وتابع: «تقر الأمم المتحدة بأن اللاجئين حول العالم والدول المستضيفة الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، ولمعالجة تلك الأزمة فيقدم الأردن لمبادرة تحت مسمى مترابطة المناخ واللاجئين، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، لذا فندعوكم للانضمام إلينا للمصادقة على تلك المبادرة».