وزير البيئة القبرصي: خفض الانبعاثات الكربونية حتمي.. ومواجهة تغير المناخ تتطلب خطة حاسمة

قال كوستاس كاديس وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصي، إنَّ «الحد والخفض من الانبعاثات الكربونية أمر حتمي وضروري، خاصة أننا نمتلك معرفة علمية جيدة حول التغير المناخي في منطقتنا»، مشيرًا إلى أنَّ سيتمّ وضع خطة عمل تتناول التحديات المناخية بالمنطقة والإمكانيات التكنولوجية للحد من التداعيات.

مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط تتكون من مكونين أساسيين

وأضاف وزير البيئة القبرصي، خلال كلمته بقمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، المنعقدة على هامش أعمال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ إنَّ مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط تتكون من مكونين أساسيين، أولها علمي والآخر عملي، وفي إطار المكون العلمي هناك مهام وفرق عمل تمّ نشرها مع مئات العلماء من 20 دولة بالمنطقة وبالمنظمات الدولية.

ولفت إلى أنَّ التقدمات والنتائج الصادرة من المجتمعات العلمية تمثل نتائج للمؤتمرات العلمية، وبناءً على هذا العمل سيكون هناك أساس صلب وتفهم كبير لطبيعة الكوارث المناخية وآثارها على المجتمع والاقتصاد والبيئة بشكل عام، مبينًا أنَّه تمّ تحديد أفضل الحلول والممارسات العملية لتغير المناخ وتداعياته، مشيرًا إلى أنَّ هذه الإجراءات تضع الأساس لخطة العمل الإقليمية التي نستعد لتنفيذها اليوم.

يجب وضع خطة حاسمة ومبادئ معرفية أساسية للمنطقة لمواجهة تغير المناخ

وأعرب وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصي عن امتنانه وشكره لكل العلماء وصناع السياسة ممن وضعوا خطة العمل، مشددًا على ضرورة وضع خطة حاسمة ووضع مبادئ معرفية أساسية للمنطقة.