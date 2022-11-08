«الرحلة إلى قمة المناخ».. «علي» يطلق مبادرة للترويج لشرم الشيخ بدراجته النارية

انطلق مؤتمر المناخ على أرض مصر، وهو الحدث العالمي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وحضره مئات الشباب من مختلف دول العالم، وكان من بينهم «علي عبده» الناشط البيئي الذي سافر إلى قمة المناخ بدراجته النارية.

مبادرة الرحلة إلى قمة المناخ

بعد إعلان مصر استضافتها مؤتمر المناخ، قرر الناشط البيئي أن يطلق مبادرة «الرحلة إلى قمة المناخ COP 27»، والتي عمل عليها لمدة شهور طويلة، بهدف رفع وعي المواطنين خاصة الشباب بالتغيرات المناخية والترويج للمؤتمر، وتوثيق أثر تغير المناخ على حياة المصريين.

قبل انطلاق مؤتمر قمة المناخ، سافر «علي» إلى مدينة شرم الشيخ بدراجته النارية من أجل الترويج للمؤتمر، مشيرًا إلى أن مبادرة الرحلة استمرت 30 يومًا، وشملت المرور على جميع محافظات مصر، إذ انطلقت من محافظة القاهرة وتوقفت في معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان لتوجيه رسالة للعالم: «أنا فضلت ألف بالدرجة الهوائية عشان أروج للمؤتمر، وأوعي الناس بمخاطر التغيرات المناخية» بحسب ما رواه لـ«الوطن».

الهدف من المشاركة في قمة المناخ

وعن مشاركته في مؤتمر قمة المناخ، قال الناشط البيئي إنه أراد إرسال رسالة إلى العالم من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر بأن وجود حملات ومبادرات توعوية من الممكن أن تساهم بشكل كبير في خلق حالة من الوعي لدى المواطنين بقضية تغير المناخ وخطورتها، والمساهمة أيضًا في تغير عاداتهم وسلوكياتهم، من الاعتماد على النقل المستدام، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك وغيره.

منذ 2013 بدأت رحلات «علي» بالدراجات النارية، إذ زار جميع محافظات مصر، وفي عام 2016 سجل أول رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول رحلة داخل دولة خلال 7 أيام، وقطع خلالها ما يقرب من 6000 كيلو متر، واستطاع أن يجوب مصر كلها خلال 7 أيام، وذلك للترويج للسياحة والهوية المصرية.