رئيس وزراء اليونان يطالب بتعاون عالمي للحد من تغيّر المناخ ومواجهة الكوارث

دعا رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الدول والأطراف والجهات المسؤولة، لتعزيز العلاقات للحد من تغيّر المناخ، ووضع آليات ملموسة في الدولة كافة، لجذب الموارد اللازمة للاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث خاصة في فصل الصيف وأوقات الفيضانات وحرائق الغابات، لضمان عدم تكرارها مستقبلا.

فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ

وأعرب ميتسوتاكيس، خلال كلمته في قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، عن سعادته بحضور قمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ، وحضور القمة المصغّرة المنعقدة حاليا، التي تركز على تغيّر المناخ في منطقة شرق المتوسط، موجّها الشكر إلى قبرص لاتخاذ مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للتعاون المناخي في المنطقة.

ووجّه رئيس وزراء اليونان، الشكر للخبراء الذين حققوا نتائج مبهرة في تغيّر المناخ أكاديميا وعلميا، قائلا إنّها تميّزت بالشمولية، وركزت بشكل مباشر على تغيّر المناخ، الذي يعد مشكلة كبيرة في شرق المتوسط، تؤثر على الغذاء والبيئة والهجرة، خاصة الطاقة والتحول الطاقي والتعاون في مجال الطاقة.

التعاون في مجال الطاقة

وأكد كيرياكوس، أهمية التعاون في مجال الطاقة كونه أحد الموضوعات التي تتصل بنا مباشرة، والتي نطمح من المزيد في التعاون في هذا الشأن، متابعا: «تحدّثت مع الرئيس السيسي بشأن مشروعات الطاقة لضمان نقل الطاقة بضمانة أكتر، للاستخدام في المنطقة والتصدير للسوق الأوروبي».

وأوضح أنّ كثير من الدول تعاني من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق وغيرها من الفيضانات، تتعلق بشكل مباشر بالتغير المناخي، وتستدعي التعاون العاجل مع الدول المعنية، والعمل للحد من الخسائر والأضرار بسبب التغير المناخي ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية.