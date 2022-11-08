حبس «خلية إخوانية» 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة في شبرا الخيمة

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، بحبس أفراد خلية إخوانية 45 يوما على ذمة التحقيقات؛ لقيامهم بنشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والامن بالبلاد وإثارة الذعر، فضلا عن تجميع العملات الأجنبية لخلق سوق سوداء موازي وضرب الاقتصاد المصري، والترويج لمفاهيم جهادية تكفيرية على شبكة التواصل الاجتماعي ومحاولة استقطاب الشباب.

الخلية تضم 7 أفراد خططوا لزعزعة الأمن

كان المتهمين وعددهم 7 أفراد ويتزعمهم شخص يدعى «م ن ح ا»، الذي يمت بصلة قرابة لأحد الكوادر الإخوانية الهاربة من حكم في قضية أحداث رابعة، قام بتكوين خلية إخوانية، وتلقى تكليفات من الخارج وقام بطبع بعض المنشورات وترويج للأفكار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الاستقرار.

ضبط خلية إخوانية بالقليوبية

وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 أسلحة آلية وفردي خرطوش ومبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية، ومبلغ مالي قدره 640 ألف جنيه مصري وبعض الخرائط التنظيمية والمطبوعات.

وتبين لأجهزة الأمن أن باقي المتهمين سبق صدور إحكام جنائية ضدهم، وكانوا هاربين منتحلين أسماء وصفات أشخاص آخرين بعد تزوير بطاقات هوية لهم. ورفضت المحكمة دفاع المتهمين وأمرت بحبسهم حبسا مطلقا على ذمة القضية وفق قانون الكيانات الإرهابية.