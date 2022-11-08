رئيس وزراء الأردن: الشرق الأوسط يعاني من تغير المناخ أكثر من أي منطقة بنسبة 20%

تقدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بالشكر للدولة المصرية على استضافتها لقمة المناخ COP 27، ولكرم الضيافة والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر، موجها التحية في الوقت ذاته لدولة قبرص لإتخاذ إجراءات جادة لمواجهة التغيرات المناخية، فمن الضروري التركيز على أهمية التعاون من أجل مواجهة التغيرات المناخية بالمنطقة، فالمنطقة تعاني من التغير المناخي.

المنطقة تتأثر أكثر من أي منطقة بنسبة 20%

وأضاف رئيس الوزراء الأردني، خلال كلمته في أعمال قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ المنعقدة على هامش أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ، أن هناك زيادة بالاحتباس الحراري، ومنطقة الشرق الأوسط تتأثر أكثر من أي دولة بنسبة 20%، وهناك حاجة لبناء القدرات بدولنا ودول العالم أجمع في مجال مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

ولفت إلى وجود تداعيات على البيئة والغذاء والسكان تزداد يوما بعد يوم وتنذر بوقوع كارثة بالمستقبل، ولهذا السبب لابد أن نبدأ بمبادرة تواجه تحديات التغيرات المناخية، و لأردن تتعهد بالالتزام واتخاذ الاجراءات لضمان النمو الأخضر وتنفيذ الطموحات الوطنية.

القمة مهمة للتأكيد على ضرورة العمل الجماعي للحد من تداعيات التغير المناخي

وتابع رئيس الوزراء الأردني أن قمة اليوم مهمة للتأكيد على ضرورة العمل التعاوني والجماعي للحد من تداعيات التغير المناخي وجميع التحديات ذات الصلة والعمل بشكل مبكر، ولابد أن نفكر أن التحديات البيئية والمناخية لا تضع في اعتبارها المياه أو السكان، ونحن في حاجة للتعاون الجماعي لصالح البيئة والتعاون لصالح كوكبنا واتخاذ الخطوات الجادة.

وشدد على أهمية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات التعاونية بين دول المنطقة، فضلا عن تنفيذ المشروعات التعاونية بين دول المنطقة، فالتقدم يمكن تحقيقة بشكل مستدام ولا يمكن تحقيق ذلك دون تنفيذ التعهدات المالية للدول النامية والأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.