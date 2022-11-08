بعد حديثها في قمة المناخ.. من هي «ليا ناموغيرا» طفلة مبادرة الإضراب العالمي؟

من بين متحدثي اليوم أمام رؤساء قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، شاركت طفلة أوغندية في عمرٍ مبكرٍ تُدعى «ليا ناموغيرا»، تضامنًا مع مشكلة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم.

وأظهرت الطفلة خلال حديثها بالجلسة، خوفها على المستقبل من الأخطار البيئية، مؤكدة أنها كانت تسعى منذ صغرها إلى مكافحة خطر المناخ.

«ليا ناموغيرا» تعمل على رفع الوعي الشبابي

وتزامنًا مع ملف التغيرات المناخية، سعت الطفلة الأوغندية ليا ناموغيروا إلى تولي قضية بلادها، والعمل على رفع الوعي الشبابي، فقد أكملت مسيرتها بكل شجاعة، بالإضافة إلى توجيه حشد من الصغار، من خلال إقبالها على حملة توعية في سوق كمبالا بشكل دوري.

وشاركت الطفلة ذات الـ15 ربيعا، خلال نوفمبر الماضي، في مبادرة «الإضراب العالمي من أجل المناخ»، التي تهدف إلى ضرورة التحرك نحو الكارثة البيئية التي تهدد العالم.

ما هو الإضراب العالمي؟

الإضراب العالمي هو سلسلة من الاعتصامات السليمة التي أقيمت منذ عام 2019، شارك بها عدد من الأفراد الشابة، بل وأقيمت عدة احتجاجات في أكثر من 4500 مدينة من مدن العالم؛ لإجبار الأنظمة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التغيرات المناخية التي تهدد أرض بلادهم.

وخلال مدة قصيرة، سجلت ناموغيروا المزيد من المسيرات التي أهلتها كناشطة داخل دولتها، فقد التقت بسفراء أجانب، ورئيس البرلمان الأوغندي، بالإضافة إلى حضورها عدد من المؤتمرات في أكثر من دولة.

الطفلة تقود حملة لزراعة الأشجار

وقادت الناشطة الأوغندية حملة لزرع الأشجار، ونادت بحظر الأكياس البلاستيكية في البلاد، وذلك بعد مشاهداتها تقارير إخبارية عن الانهيارات الطينية والفيضانات في المناطق الريفية.

كان والدا الطفلة الأوغندية أكثر تشجيعًا لها؛ إذ يقر والدها بأنه لا جدوى من التعليم إذا لم يكن هناك مستقبلًا.

وتؤكد «ليا ناموغيرا» أن القضايا السياسية مثل البطالة وعدم المساواة هى أعراض لمشكلة تغير المناخ الأوسع نطاقًا.

وانتصارًا للبيئة تحضر الطفلة مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ اليوم، من أجل الحصول على بيئة نظيفة وطاقة متجددة تحمي الكوكب من خطر كوارث المناخ.