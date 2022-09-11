اجتماع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المدعوة لحضور مؤتمر قمة المناخ COP27

نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد، وعضو مجلس النواب، لقاء للجمعيات والمؤسسات الأهلية المدعوة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر 2022.

وحضر اللقاء ممثلو وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

استعدادات منظمات المجتمع المدني

يأتي ذلك انطلاقا من استعدادات منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة فى المؤتمر لتغير المناخ والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر 2022 بهدف التنسيق فيما بينهما والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مجال شؤون البيئة وتضمن جدول الأعمال الآتي:

1- عرض الخبرات السابقة لمؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

2- محاولة التوصل لإطار عمل للجمعيات الأهلية المشاركة وغير المشاركة في حضور المؤتمر يتضمن نوعية المشاركة في المنطقة الزرقاء وغيرها رسائل الدعوة وكسب التأييد لمطالب العمل الأهلي في مصر.

3- إبراز دور الدولة المصرية ومجالات تعزيز دور العمل الأهلي في مواجهه آثار التغير المناخي والتكيف والوقاية.

4- استثمار المؤتمر للتنسيق مع الدول المانحة المنظمات الدولية للحصول على تمويل مشروعات تنموية مستدامة.

استراتيجية التغيرات المناخية

وتمت مناقشة مدخلات ومخرجات استراتيجية التغيرات المناخية وتم الاتفاق على أنه يجب أن يكون المؤتمر فرصة للمجتمع المدني الحقيقي وانتهى اللقاء على التوصيات الآتية:

1- أن يكون هناك ورشة عمل لعرض الأفكار وتوحيدها.

2- مخاطبة الوزراء المعنيين للتنسيق في الاستعداد لفعاليات المؤتمر والاستفادة من الدعم الفني والتقني والمادي من الوزارات المعنية (وزارة الخارجية – وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التعاون الدولي).

3- دعم المؤسسات الخيرية التي تقوم بجهودها في احتواء الأزمات البيئية والمناخية، والتكفل بتأثيراتها على الأفراد والمجتمع.

4- ضرورة التكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الجمعيات المشتركة في مجابهة تحديات أزمة تغير المناخ.

5- أن يكون هناك تدريب للجمعيات المشتركة وغير المشاركة للاستفادة من الخبرات المتبادلة فيما بينهما.

6- إعداد دليل يسهل مهمة الجمعيات المشتركة في التعامل مع التغطيات الخاصة بالأزمات البيئية، ويساعد على بناء وعي حقيقي لدى الجماهير.

وفى نهاية اللقاء، كرر الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب الشكر والتحية لجميع الحضور على حضور هذا اللقاء.