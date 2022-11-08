المندوبون المساعدون الجدد يؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة

أدى المندوبون المساعدون الجدد مـن دفعة 2019، والمعينين بـالقرار الجمهوري رقم 442 لسنة 2022، وعددهم 170 قاضيا، اليمين القانونية اليوم، أمام المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة ، وبحضور أهالي وأقارب الأعضاء الجدد.

رئيس مجلس الدولة يهنئ المندوبين الجدد

وهنأ رئيس مجلس الدولة القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفـاني والجد والاجتهاد في أداء رسالتهم السامية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم علـى هيبتهم والالتزام بالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة داخل مجلس الدولة وخارجه.

تعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2022، بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.