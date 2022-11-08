زغاريد بقصر «الأميرة فوقية» قبل حلف اليمين للقضاة الجدد بمجلس الدولة

انطلقت الزغاريد من أهالي القضاة الجدد المعينين في قصر «الأميرة فوقية» بمجلس الدولة، فرحًا وابتهاجا بحفل التعيين، وبدء الحياة القضائية لذويهم القضاة، وتجمع الكثير من الأهالي داخل مخيم أنشئ داخل مجلس الدولة لاستيعاب جموع الأهالي، تمهيدًا لحلف اليمين.

مراسم أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين

وبدأ المندوبون المساعدون الجدد التوافد علي مجلس الدولة تمهيدا لبدء مراسم أدائهم اليمين القانونية والتي تحدد موعده من قبل رئيس المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

170 مندوبا مساعدا

ويؤدي 170 مندوبا مساعدا اليمين بعد قليل امام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص اعلي سلطة إدارية بالمجلس لينضموا للعمل ضمن قضاة المجلس.

جدير بالذكر ان بيان لمجلس الدولة صدر قبل ايام قال ان رئيس المجلس قدم التهنئة للأعضاء الجدد، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه..