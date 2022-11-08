رئيس شركة مايكروسوفت: حققنا أرقامًا قياسية في استخدام الطاقة النظيفة

قال براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، إن الشركة تهتم بالهيدروجين الأخضر؛ لأن هناك اهتماما على المستوى الرفيع باستخدام الطاقة النظيفة، لما لها من تأثيرات مباشرة على التغيرات المناخية، لافتًا إلى أننا عندما نتحدث كقطاع الأعمال ومستخدمين للهيدروجين الأخضر يتصل هذا بالتكلفة المالية؛ إذ أننا منذ عام 2020 حققنا أرقامًا قياسية في استخدام الطاقة النظيفة، عن طريق خلايا الهيدروجين.

رئيس شركة مايكروسوفت: نطمح إلى تحقيق أرقام قياسية في إنتاج الطاقة النظيفة

وأكد «سميث» خلال جلسة «مستقبل الطاقة» بمؤتمر قمة المناخ: «نطمح إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة بإنتاج مزيد من الطاقة النظيفة، عن طريق استخدام الهيدروجين الأخضر»، متمنيًا تحقيق كل الدول أرقام قياسية جديدة في ذلك المجال، لافتًا إلى أن هناك شركات كبيرة مثل كاتربيلر لديها مستوى كبير من استخدام الطاقة النظيفة.

وشدد رئيس شركة مايكروسوفت، على أنه لا بد على بعض الاقتصاديات توحيد جهودها، وبدعم القيادات السياسية، لتمهيد الطريق وإعطاء الفرص لدعم مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، لافتًا إلى أننا نعتمد على تحليل البيانات الجيدة التي تعطينا رؤية واضحة لاتخاذ الخطوات المستقبلية.