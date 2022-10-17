مايكروسوفت تقدم ميزة GPU decompression لزيادة سرعة وأداء الألعاب بنسبة 40%

قال أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العالم يتجه نحو الالعاب الميتافيرس القوية جدًا، مشيرًا إلى أن الألعاب الآن تعتمد على 3 أشياء رئيسية، هي الألوان والرسومات والإضاءة القوية جدًا، مشيرًا إلى أن هذه المزايا تكون مضغوطة بملفات، ويجر فتحها وقت تشغيل اللعبة، لافتًا إلى أن المعالجات الحديثة CPU هي المنوط بها بها فك الضغط ومعالجة البيانات.

التحديث الجديد المقدم من مايكروسوفت يزيد من سرعة وأداء الألعاب بنسبة 40%

وأضاف طارق في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن الميزة الجديدة التي تقدمها مايكروسوفت GPU decompression، قامت بنقل كل المعاملات التي تتم معالجتها عن طريق CPU، لوحدة معالجات الرسومات GPU، أي أن كارت الشاشة الخاص بالجهاز الذي تلعب به سيقوم بفك ضغط اللعبة الهارد ديسك مع البرنامج المختص بتشغيل الألعاب ليتم تحويلها إلى كارت الشاشة، وهو ما يعمل على سرعة وأداء اللعبة بنسبة 40% عن ما كانت عليه بالسابق.

المستخدم يلاحظ فرق كبير بتشغيل الألعاب

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن التحديثات الجديدة تحسن من مستوى الألعاب وبنفس الوقت يلاحظ المستخدم فرق كبير بتشغيل الألعاب، وخاصة بالألعاب التي تقوم على المحاكاة كألعاب الميتافيرس، لما تحتويه على حركة وإضاءة وضغط أكبر وبالتالي تقوم هذه التحديثات على فكها بسرعة جدًا.

العاب الميتافيرس تحاكي الواقع بنسبة تصل إلى 90%

وأكد طارق، أن عالم الميتافيرس عالم حركي بصورة أكبر، وتتسم العابها بالوضوح الشديد، كما أن أغلب مصممين الألعاب يقومون بإنشاء ألعاب قوية جدًا تحاكي الطبيعة بنسب عالية تصل إلى 80% إلى 90%، وهو ما يجعلها بحاجة مستمرة لمستوى عالي من الإضاءة والرسومات والألوان، أثناء الأنتقال من مكان لأخر باللعبة، وهو ما سيتحقق بصورة سريعة نتيجة التحديث الجديد.