رئيس بالاو: أهدرنا الكثير من الوقت في الحديث عن التغير المناخي ويجب التنفيذ

قال رئيس جمهورية بالاو سورانجيل صموئيل ويبس، إنَّه يأمل في التزام الدول بإحداث تغيير فعلي، إذ أنَّه تمّ إهدار الكثير من الوقت في الحديث عن الكارثة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّه آن الأوان لبدء العمل الفعلي لمواجهة الجفاف في أوروبا وأمريكا والصين، فضلًا عن الفيضانات في باكستان وأستراليا، إلى جانب العواصف المدمرة في الفلبين وفلوريدا، وما نتج عنها من تدميرات في الديار والأرواح.

جائحة كورونا دمرت الاقتصاد.. والفيضانات والأعاصير دمرت البنية التحتية

وأضاف رئيس جمهورية بالاو، خلال كلمته في قمة المناخ، «نحن اليوم أمام كارثة ظاهرة تغير المناخ، فجائحة كورونا دمرت الاقتصاد في بلدنا، وإذا عملنا على حل الاقتصاد فإن الأزمة المناخية تمزقنا عضوًا تلو الأخرى، إذ أن الفيضانات والأعاصير تدمر المنازل والمحاصيل والبنية التحتية».

وأشار إلى أنَّه في يوم الإثنين الماضي أصابت بلاده عاصفة شديدة أقلعت أسقف المنازل، وحطمت البنية التحتية، كما أن مستويات البحر في ارتفاع مستمر، مما يسبب تآكل السواحل وتغرق المزارع بما يؤثر على الأمن الغذائي والجفاف، يأتي ذلك علاوة على ارتفاع الحرارة التي قتلت في فصل الصيف 30 مليون نوع من الأسماك.

نعاني من مشكلات التغير المناخي شبيهة لما حدثت عام 1997

وتابع: «للمرة الثالثة نعاني من مشكلات التغير المناخي كالتي حدثت في 1997، و2017، لذلك يجب على كل الدول أن تبذل قصارى جهدها حتى لا تزداد حرارة العالم لأكثر من 1.5 درجة مئوية، ونكون رهائن للوقود الأحفوري».